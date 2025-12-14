Francia la Corte dei conti lancia l’allarme | milioni di ore di lezione perse per assenze e carenze di docenti

La Corte dei Conti francese ha pubblicato un rapporto il 12 dicembre evidenziando le gravi criticità nel sistema scolastico, con milioni di ore di lezione perse a causa di assenze e carenze di docenti. La situazione continua a rappresentare una sfida per la qualità dell’istruzione e l’efficienza delle scuole pubbliche in Francia.

Nel suo ultimo rapporto, pubblicato il 12 dicembre, la Corte dei Conti, in Francia, ha evidenziato le persistenti difficoltà di sostituire gli insegnanti assenti nel sistema scolastico nazionale. L'articolo . Orizzontescuola.it Francia, allarme Corte dei Conti: previdenza sociale allo sbando/ Deficit in aumento, misure insufficienti - Economia Francia, previdenza sociale allo sbando secondo la Corte dei Conti: deficit in aumento, il rapporto boccia le misure del governo Il bilancio della previdenza sociale in Francia è preoccupante ... ilsussidiario.net Francia, Corte dei conti critica fisco agevolato sulle cessioni aziendali/ “Patto Dutreil costa 5,5 miliardi” - Corte dei Conti Francia avverte il governo sui costi del Patto Dutreil, spesa fiscale di 5,5 miliardi di euro per le esenzioni sulle cessioni aziendali Francia, Corte dei conti critica fisco agevolato ... ilsussidiario.net WineNews. . Franciacorta, “io sono, se noi siamo”: l’importanza di fare squadra nei territori del vino italiano. 62 km: è la distanza dal Duomo di Milano, tra le bellezze d’Italia, alla Franciacorta, tra i territori del vino più in ascesa, grazie alle bollicine del Franciac - facebook.com facebook

Bocciate le spese elettorali di Sarkozy, Ump lancia colletta pubblica

Video Bocciate le spese elettorali di Sarkozy, Ump lancia colletta pubblica Video Bocciate le spese elettorali di Sarkozy, Ump lancia colletta pubblica