Quegli alberi tagliati lungo 80mila mq di boschi | perché non è un disboscamento

Recentemente, sono stati tagliati numerosi alberi lungo l’area di circa 80.000 metri quadrati nel parco La Porada di Seregno. Tuttavia, questo intervento non rappresenta un disboscamento, ma una gestione mirata della vegetazione. Si tratta di un’operazione pianificata per garantire la salute degli alberi e la sicurezza dell’area, nel rispetto dell’equilibrio ambientale e delle normative vigenti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.