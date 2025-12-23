Quegli alberi tagliati lungo 80mila mq di boschi | perché non è un disboscamento
Recentemente, sono stati tagliati numerosi alberi lungo l’area di circa 80.000 metri quadrati nel parco La Porada di Seregno. Tuttavia, questo intervento non rappresenta un disboscamento, ma una gestione mirata della vegetazione. Si tratta di un’operazione pianificata per garantire la salute degli alberi e la sicurezza dell’area, nel rispetto dell’equilibrio ambientale e delle normative vigenti.
Negli ultimi giorni molti cittadini hanno assistito al taglio di diversi alberi, soprrattutto lungo il parco la Porada di Seregno. Non si tratta però di un disboscamento, ma di un prrgetto che vuole migliorare la qualità ecologica dei boschi urbani e periurbani.Con questo obiettivo sono entrati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
