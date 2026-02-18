Omicidio Lione cresce la tensione | falso allarme bomba nella sede de la France Insoumise Fermato un secondo assistente parlamentare

Un falso allarme bomba ha causato l’evacuazione della sede de La France Insoumise a Parigi, dopo che manifestanti hanno lanciato sassi contro le vetrine e dipinto muri di rosso. La tensione è aumentata in seguito all’omicidio di un giovane, che ha scatenato proteste e scontri nelle strade della capitale francese. La polizia ha arrestato un secondo assistente parlamentare coinvolto negli incidenti, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere i diverbi tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione resta molto tesa nella zona.

Vetrine prese a sassate, pittura rossa sui muri e raid vandalici. Fino a un finto allarme bomba che ha fatto evacuare la sede de la France Insoumise a Parigi. Sono ore di grande tensione in Francia dopo l’uccisione del militante di estrema destra Quentin Deranque e, mentre le indagini sono ancora in corso, gli Insoumis di Jean-Luc Mélenchon affrontano un vero e proprio linciaggio collettivo. Attacchi sui territori, contro i luoghi di rappresentanza del partito, ma anche dentro l’Assemblea nazionale dove, nelle scorse ore, parlamentari di destra e sinistra hanno fatto il processo agli eletti. A incendiare le polemiche il fatto che, tra gli undici fermati, ci siano due assistenti del deputato Lfi Rapahael Arnault. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

