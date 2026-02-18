Omicidio Lione cresce la tensione | falso allarme bomba nella sede de la France Insoumise Fermato un secondo assistente parlamentare
Un falso allarme bomba ha causato l’evacuazione della sede de La France Insoumise a Parigi, dopo che manifestanti hanno lanciato sassi contro le vetrine e dipinto muri di rosso. La tensione è aumentata in seguito all’omicidio di un giovane, che ha scatenato proteste e scontri nelle strade della capitale francese. La polizia ha arrestato un secondo assistente parlamentare coinvolto negli incidenti, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere i diverbi tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione resta molto tesa nella zona.
Vetrine prese a sassate, pittura rossa sui muri e raid vandalici. Fino a un finto allarme bomba che ha fatto evacuare la sede de la France Insoumise a Parigi. Sono ore di grande tensione in Francia dopo l’uccisione del militante di estrema destra Quentin Deranque e, mentre le indagini sono ancora in corso, gli Insoumis di Jean-Luc Mélenchon affrontano un vero e proprio linciaggio collettivo. Attacchi sui territori, contro i luoghi di rappresentanza del partito, ma anche dentro l’Assemblea nazionale dove, nelle scorse ore, parlamentari di destra e sinistra hanno fatto il processo agli eletti. A incendiare le polemiche il fatto che, tra gli undici fermati, ci siano due assistenti del deputato Lfi Rapahael Arnault. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Omicidio di Quentin Deranque, quattro fermati: c’è anche l’assistente parlamentare de la France InsoumiseLa Procura di Lione ha arrestato quattro persone, tra cui l’assistente parlamentare di La France Insoumise, dopo l’omicidio di Quentin Deranque.
Militante nazionalista ucciso a Lione, si indaga per omicidio volontario. Sospettato un assistente de La France InsoumiseQuentin Deranque, militante nazionalista, è stato ucciso a Lione durante un'aggressione di almeno sei persone, e ora si indaga per omicidio volontario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lione, partono gli arresti. France insoumise nella bufera; Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato Lfi; Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio; Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi.
Cosa sappiamo dell’omicidio a Lione di Quentin Deranque: tra gli arrestati un assistente di una deputato de La France InsoumiseSono al momento 11 le persone fermate dalla polizia francese in relazione alla morte del giovane militante nazionalista ... blitzquotidiano.it
Cosa sappiamo sull’omicidio del militante nazionalista a LioneSono salite a 11 le persone fermate per la morte del militante di estrema destra Quentin Deranque, che ha perso la vita a Lione dopo una brutale aggressione da parte di un gruppo di attivisti di sinis ... msn.com
Condanniamo fermamente l'omicidio di Quentin Deranque, militante politico pestato e ucciso a Lione. Il compito della politica è recidere ogni legame con le frange estremiste responsabili del clima di violenza e odio che ci circonda, anche in Italia. Questo vale x.com
Condanniamo fermamente l’omicidio di Quentin Deranque, militante politico pestato e ucciso a Lione. Il compito della politica è recidere ogni legame con le frange estremiste responsabili del clima di violenza e odio che ci circonda, anche in Italia. Questo vale facebook