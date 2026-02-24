I Nas di Parma sequestrano 300 kg di dolci irregolari e comminano multe

I NAS di Parma hanno sequestrato 300 kg di dolci irregolari, dopo aver scoperto che venivano prodotti senza rispettare le norme igieniche. La causa è l’aumento della produzione di dolci di Carnevale, che ha portato a controlli più serrati. Durante le ispezioni, i militari hanno trovato prodotti privi di etichette e conservanti non conformi. Le autorità hanno anche multato i responsabili per aver messo in circolazione alimenti non sicuri. La situazione resta sotto osservazione.

I carabinieri del NAS di Parma hanno intensificato i controlli nei territori di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, in concomitanza con l’aumento della produzione dei tipici dolci di Carnevale. L’attività ha portato al sequestro di oltre 300 chili di prodotti alimentari irregolari e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 15mila euro. A Parma, in una pasticceria, i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie nel laboratorio, tra cui ragnatele sulle pareti, necessità di tinteggiatura e la presenza di materiale non attinente nel deposito alimenti. Per il titolare è scattata una multa di mille euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Gravi irregolarità in un market etnico: i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chI carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato 300 chili di carne fresca e 37 chili di altri prodotti in un mercato etnico di Piacenza.

