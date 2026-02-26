Stasera il palco di Sanremo accoglie due grandi artisti internazionali pronti a esibirsi insieme per la prima volta, regalando un momento atteso dal pubblico. Alicia Keys, con radici italiane, si prepara a sorprendere gli spettatori italiani, mentre Eros Ramazzotti si appresta a condividere questa occasione speciale. La serata promette emozioni e musica di livello, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour «Una Storia Importante World Tour», tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano «Adesso Tu». L'esibizione sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane (siciliane e calabresi), che risalgono ai suoi nonni e canterà per l'occasione in italiano. "Cantare in italiano ha un altro livello di magia" "Cantare in italiano su questo palco iconico - dice - ha un altro livello di magia.

Alicia Keys, ecco chi è la cantante che canterà con Eros Ramazzotti stasera a Sanremo

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti al Festival con Alicia Keys

Alicia Keys, dalle radici di Sciacca e Lamezia Terme alla conquista del mondo. E stasera è pronta ad infiammare Sanremo con Eros Ramazzotti

Sanremo, Alicia Keys: «Fiera della mia eredità italiana, essere al Festival mi permette di cantarla ad alta voce. Onoro i miei nonni siciliani»

