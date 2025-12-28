Il legame speciale di Brigitte Bardot con l’Italia | le gite in barca a Venezia i pattini a Cortina e la Dolce Vita romana

Brigitte Bardot ha sempre avuto un affetto particolare per l’Italia, paese che ha visitato più volte e con grande piacere. Dalle gite in barca a Venezia ai pattini a Cortina, fino alle atmosfere della Dolce Vita romana, l’attrice francese ha coltivato un rapporto autentico con le nostre tradizioni e paesaggi. La conoscenza dell’italiano, appresa fin da giovane, ha rafforzato questo legame, arricchendo la sua esperienza nel nostro paese.

Roma, 28 dicembre 2025 - Brigitte Bardot ha amato la Francia, ma anche l’Italia, instaurando con il nostro Paese un legame speciale, grazie anche alla lingua imparata da piccola dalla sua tata. La diva francese, famosa in tutto il mondo per fascino e talento, ha esplorato le bellezze italiane tra mare e monti, lasciando un ricordo indelebile nelle città e nelle località che ha visitato. Il Veneto occupa un posto di rilievo nei ricordi italiani di Bardot. In barca in Laguna. Già nel 1953 aveva visitato Venezia, dove fu immortalata in barca con il regista Roger Vadim e in Piazza San Marco, tra i piccioni, con un'espressione spensierata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il legame speciale di Brigitte Bardot con l’Italia: le gite in barca a Venezia, i pattini a Cortina e la Dolce Vita romana Leggi anche: Verissimo, Eva Henger ospite con la figlia Mercedesz (in dolce attesa): il legame speciale Leggi anche: La vita privata di Brigitte Bardot: i quattro matrimoni, i flirt, il rapporto difficile con il figlio Nicolas La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Veronica Peparini e Andreas Muller: amore, sfide e la gioia di diventare genitori di gemelle.. Il legame speciale di Brigitte Bardot con l’Italia: le gite in barca a Venezia, i pattini a Cortina e la Dolce Vita romana - Ma l'affetto per il nostro Paese si accompagnava all’impegno per la tutela degli animali: nel 2014 scrisse all'allora presidente della Provincia d ... quotidiano.net

Brigitte Bardot e il Veneto: sole e sport a Cortina, diva spensierata a Venezia. La battaglia contro la caccia alla volpe - L'icona si è spenta a 91 anni: il legame con la regione dalla laguna alle montagne e l'impegno per i diritti degli animali ... msn.com

La vita privata di Brigitte Bardot: i mariti, gli amori e il figlio dell'attrice - Brigitte Bardot: matrimoni, grandi amori e il rapporto complesso con il figlio. tag24.it

Alle 21:10 “Poly” di Nicolas Vanier con Francois Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert | La giovanissima Cécile stringe un legame speciale con un pony di nome Poly, e lotta per proteggerlo dal mondo - facebook.com facebook

Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona intramontabile del tennis mondiale e primo azzurro a conquistare uno Slam. Italiano di Tunisia, resterà per sempre un simbolo di eccellenza sportiva e del legame speciale tra i nost x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.