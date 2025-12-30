Sicurezza di sabbia I 91 droni a Valdai mettono alla prova le garanzie che Trump può dare a Kyiv

A Valdai, 91 droni hanno messo alla prova le garanzie di sicurezza di Trump nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina. Dalla recente escalation, la Russia ha accusato l’esercito ucraino di aver tentato di colpire le residenze di Vladimir Putin, evidenziando le tensioni e le sfide legate alla stabilità e alla sicurezza nella regione.

Almeno tre volte, dall'inizio dell'invasione totale dell'Ucraina, la Russia ha denunciato che l'esercito di Kyiv ha tentato di colpire una delle ville di Vladimir Putin. Sicuramente i droni di Kyiv sono arrivati a Mosca, colpirono anche le cupole del Cremlino, mostrando tutti i buchi delle difese russe. Lunedì il ministro degli Esteri Lavrov ha accusato l'Ucraina di aver mandato novantuno droni contro la villa di Putin a Valdai, nella regione di Novgorod. Questi novantuno droni sarebbero stati tutti abbattuti, ma finora Mosca non ha fornito nessuna prova e anzi i residenti della regione hanno detto di non aver sentito nulla.

