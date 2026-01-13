Pordenone FC cento giovani ramarri si mettono alla prova contro Juventus e Torino

Il settore giovanile del Pordenone FC ha recentemente partecipato a una trasferta in cui ha affrontato due squadre di rilievo, Juventus e Torino. Cento giovani calciatori delle annate 2013, 2014, 2015 e parzialmente 2016 hanno messo alla prova le proprie capacità in un contesto di alto livello, contribuendo alla crescita e all’esperienza formativa dei giovani talenti.

Cento giovani ramarri hanno vissuto un confronto di altissimo livello nel panorama calcistico. Il settore giovanile del Pordenone Fc, formato dai ragazzi delle annate 2013, 2014, 2015 e parte della 2016, ha preso parte a una trasferta dove ha avuto il piacere di affrontare due squadre prestigiose.

