Case vacanza fantasma condannato l' autore della maxi truffa ai danni di decine di turisti

E' stato condannato a quasi tre anni di carcere l’uomo responsabile di aver truffato decine di turisti con false inserzioni di case vacanza. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo, durante il quale sono stati esclusi alcuni capi d’accusa per vizi di rito, come la mancanza di querela o la prescrizione. La truffa, scoppiata tra le persone che cercavano una sistemazione estiva, aveva generato molte proteste tra i turisti coinvolti.

L'uomo incassava le caparre degli appartamenti messi in affitto sul web per poi sparire quando gli ignari vacanzieri arrivavano in Riviera scoprendo che le abitazioni erano inesistenti E' stato ritenuto colpevole e condannato, previa pronuncia di non doversi procedere relativamente ad alcuni capi per vizi di rito quali mancanza di querela e accertamento dell’intervenuta prescrizione, a 2 anni e 10 mesi il 60enne autore della maxi truffa delle case vacanza nella quale sono caduti decine di turisti e difeso dall'avvocato Leanna Arceci. L'uomo aveva messo a segno una serie di raggiri che, tra il 2017 e il 2018, gli avrebbero fruttato almeno 40mila euro incassando le caparre per l'affitto di case vacanze.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Case Vacanza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Case Vacanza

Affittava case vacanza fantasma a Rimini, falso agente immobiliare rischia 3 anni di carcereTre anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di 2.500 euro di multa. È quanto chiesto ieri dalla Procura nei confronti di un 63enne barese ... corriereromagna.it

Case vacanza fantasma, chiesta la condanna per un 62enneMentre stava scontando in detenzione domiciliare una pena definitiva per truffa a 5 anni, continuava a raggirare ignari vacanzieri pubblicizzando sul web case vacanza fantasma a Rimini. Per un 62enne ... msn.com

>>> www.sanvitoweb.com/it/appartamenti/blu-case-vacanze Oltre 20 anni d’esperienza nel campo degli affitti turistici a San Vito Lo Capo, per una vacanza senza pensieri. - facebook.com facebook