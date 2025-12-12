scarsa igiene nei guai un barista

Durante un servizio straordinario di controllo nel territorio di Portomaggiore, i carabinieri hanno scoperto un caso di scarsa igiene presso un bar locale. L’intervento ha coinvolto le aree di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, con l’obiettivo di contrastare illeciti e prevenire furti nelle abitazioni.

I carabinieri della compagnia di Portomaggiore, l’altro pomeriggio, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sia per contrastare illeciti in genere, che per prevenire i furti nelle abitazioni. I controlli hanno portato all’identificazione di 50 persone e alle verifiche su oltre 30 veicoli, nonché alla denuncia di cinque persone alla procura e diverse sanzioni in materia di codice della strada, accensione di fuochi, sicurezza e sanità sui luoghi di lavoro, in particolare: tre soggetti (un 50enne, un 26enne e un 24enne) sono stati sorpresi alla guida dei loro mezzi con un tasso alcolemico ben oltre tre volte il limite consentito dalla legge, facendo così scattare per i conducenti una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente di guida;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it