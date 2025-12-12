Scarsa igiene nei guai un barista
Durante un servizio straordinario di controllo nel territorio di Portomaggiore, i carabinieri hanno scoperto un caso di scarsa igiene presso un bar locale. L’intervento ha coinvolto le aree di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, con l’obiettivo di contrastare illeciti e prevenire furti nelle abitazioni.
I carabinieri della compagnia di Portomaggiore, l’altro pomeriggio, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sia per contrastare illeciti in genere, che per prevenire i furti nelle abitazioni. I controlli hanno portato all’identificazione di 50 persone e alle verifiche su oltre 30 veicoli, nonché alla denuncia di cinque persone alla procura e diverse sanzioni in materia di codice della strada, accensione di fuochi, sicurezza e sanità sui luoghi di lavoro, in particolare: tre soggetti (un 50enne, un 26enne e un 24enne) sono stati sorpresi alla guida dei loro mezzi con un tasso alcolemico ben oltre tre volte il limite consentito dalla legge, facendo così scattare per i conducenti una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente di guida;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
COME CAPIRE SE QUALCOSA NON VA NELLA BOCCA DEL TUO PET? Anche nei pet una scarsa igiene dentale può portare alla formazione di placca. Se non rimossa regolarmente, la placca si indurisce in tartaro, che può causare malattie gengivali, per - facebook.com Vai su Facebook
Scarsa igiene, nei guai un barista - I carabinieri della compagnia di Portomaggiore, l’altro pomeriggio, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali di Ostellato, Voghiera e Masi ... Secondo ilrestodelcarlino.it