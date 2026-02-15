Oltre 600 mila euro di fondi europei per il porto di Vasto

Da chietitoday.it 15 feb 2026

Il Comune di Vasto ha ricevuto più di 600 mila euro di fondi europei per migliorare il porto. Questa somma servirà a realizzare interventi mirati, come il rafforzamento delle banchine e la messa in sicurezza delle strutture. Il finanziamento arriva in un momento in cui il porto sta affrontando sfide legate alla crescita del traffico e all’usura delle infrastrutture.

Al Comune di Vasto è stato assegnato un importo di oltre 600 mila euro per diverse tipologie di intervento per il porto. Lo annunia il sindaco Francesco Menna: «Il Comune di Vasto si è classificato al secondo posto nella graduatoria approvata dalla Regione Abruzzo nell’ambito dell’avviso pubblico relativo al programma nazionale Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) 2021-2027, priorità 1, azione 3, dedicata agli investimenti a bordo e nei porti. Il programma prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni; interventi infrastrutturali nei porti; miglioramento della qualità delle produzioni ittiche; migliori condizioni di sbarco delle catture indesiderate; interventi per salute, sicurezza e condizioni di lavoro degli operatori del settore.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

