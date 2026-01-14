Atletica leggera senza campo le società reggine scendono in piazza per un allenamento virtuale
Le società di atletica leggera di Reggio Calabria affrontano sfide legate alla carenza di strutture adeguate. Con un unico impianto, situato nel quartiere Modena e costruito negli anni Sessanta, la mancanza di spazi dedicati limita le opportunità di allenamento. Per mantenere viva la disciplina, le società hanno deciso di organizzare un allenamento virtuale, promuovendo l’attività anche senza un campo tradizionale.
"L'impiantistica sportiva della città di Reggio Calabria per la pratica della disciplina dell'atletica leggera vive da decenni una situazione di marginalità, potendo contare su un solo impianto, sito nel quartiere Modena, costruito negli anni '60 e praticamente da allora mai oggetto anche solo.
