Trapianti al Monaldi il Tg1 | Altri due casi sospetti Il caso dei box tecnologici | 3 erano disponibili ma l' equipe non lo sapeva

Il Tg1 riferisce di altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli, aggiungendosi al caso del piccolo Domenico. Sono stati segnalati tre box tecnologici disponibili, ma l’equipe medica non ne era a conoscenza. Le autorità stanno verificando le circostanze di questi episodi e le procedure adottate nel reparto. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori approfondimenti.

Dopo il caso del piccolo Domenico, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli. Lo rivela il Tg1 spiegando che la procura di Napoli si sta concentrando anche su altre due vicende dopo la morte del bimbo di 2 anni, sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato il 23 dicembre. Gli altri box Al Monaldi erano disponibili a dicembre dell'anno scorso tre 'Paragonix', vale a dire i contenitori di ultima generazione per il trasposto e conservazione degli organi da trapianto, ma l'equipe che si è occupata del prelievo del cuore destinato a Domenico ha sostenuto di non esserne a conoscenza, emerge dalla relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute nella quale è contenuta la documentazione fornita dai vertici dell'Azienda ospedaliera.