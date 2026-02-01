Cinque chili di eroina alla dogana di Brogeda | arrestati un uomo e una donna

La Guardia di Finanza ha arrestato due persone alla dogana di Brogeda, tra Como e la Svizzera. Durante un controllo, hanno trovato circa cinque chili di eroina nascosti in auto. Gli uomini sono stati portati in caserma, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire da dove provenisse la droga e a chi fosse destinata.

Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi alla dogana autostradale di Brogeda, tra Como e la Svizzera, la guardia di finanza ha arrestato due persone trovate in possesso di circa cinque chilogrammi di eroina.Si tratta di un uomo di 51 anni di origine marocchina e di una donna di 28 anni.

