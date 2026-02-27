Al circolo di Pietrabuona torna l’appuntamento con ’Agorà del fumetto’

Domani al Circolo Arci di Pietrabuona si terrà nuovamente l’evento dedicato al fumetto, un momento in cui appassionati e professionisti si ritrovano per condividere idee e scoprire nuove creazioni. L’iniziativa, giunta alla sua edizione annuale, offre uno spazio di confronto e approfondimento sul mondo del fumetto e delle illustrazioni. La giornata si svolge senza interruzioni e coinvolge vari partecipanti.

Domani al Circolo Arci Agorà di Pietrabuona torna 'Agorà del Fumetto', appuntamento annuale arrivato, ormai, alla quarta edizione organizzato, come sempre, con il supporto della Banca di Pescia e di Cascina e della Pro Loco Il Castello; un pomeriggio in cui la biblioteca del circolo si trasforma in luogo di discussione e di scambio di esperienze. L'intento degli organizzatori dell'Agorà del Fumetti è quello di affrontare, assieme agli autori che lo hanno già fatto nei loro lavori, temi che vertono attorno a quelli che sono i principi fondanti, i valori ispiratori dell'Arci; in questo caso, ad essere al centro della giornata è il lavoro del...