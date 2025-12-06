Cusano Milanino riapre il Circolo Agorà

Cusano Milanino, 5 dicembre 2025 - Riapre lo storico Circolo Agorà di Cusano Milanino. Un circolo Arci aperto per la prima volta quasi 25 anni fa e che sembrava destinato a rimanere chiuso in maniera quasi definitiva. Ora ecco la nuova vita. Cos’è il Circolo Agorà. Da ex fabbrica di piastrelle a punto di riferimento per iniziative artistiche e culturali: il Circolo Agorà è stato per anni un luogo dal quale sono passati nomi importanti della musica e dell’arte di vario genere. La riapertura. Il 5 e il 6 dicembre l’Agorà festeggia la riapertura con due serate musicali: venerdì 5 si alterneranno i dj di Intercomunale Trash Brianza, sabato 6 sarà il momento dei live con i Brucherò nei pascoli e i ragazzi di RIL Factory, una fabbrica artistica e sociale che promuove progetti di prevenzione del disagio e promozione del protagonismo giovanile grazie al linguaggio della musica rap. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

