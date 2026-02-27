Al cinema arrivano tre nuovi titoli: un thriller-horror con una maschera ispirata a “L’Urlo” di Munch, un noir tratto da un romanzo di Don Winslow e un esordio italiano nel genere. Le pellicole presentano personaggi inquietanti e atmosfere intense, attirando l’attenzione del pubblico e degli appassionati di cinema di genere. La proposta si distingue per le sue caratteristiche visive e narrative, lasciando intravedere diversi approcci stilistici.

Il nuovo thriller horror con l’iconica maschera urlante. Un noir tratto da Don Winslow e infine un’interessante opera d’esordio italiana. Ecco le nostre recensioni di tre film sul grande schermo questo fine settimana Il volto coperto dalla maschera ispirata all’Urlo di Munch, la mantella nera con cappuccio e il coltellaccio in pugno a mietere vittime. Torna una delle icone più popolari del “carnevale horror” della storia del cinema. Arriva in sala Scream 7 di Kevin Williamson. Oltre ad alcuni volti dei recenti reboot (Jasmin Savoy Brown) e nuovi attori giovani (Isabel May), ritornano le star “classiche” Neve Campbell e Courteney Cox.... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al cinema “Scream 7”, “Crime 101” e “Tienimi presente”: il nuovo thriller-horror, un noir da Don Winslow e un esordio italiano. Le nostre recensioni

Crime 101: dal libro di Don Winslow al cinemaAdattare Don Winslow non è un’operazione semplice, e il suo romanzo Crime 101, da oggi adattato nell’omonimo film nei cinema italiani, non è di certo...

