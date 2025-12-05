Escono al cinema Attitudini | nessuna il doc su Aldo Giovanni e Giacomo il noir italiano Ammazzare stanca e una delusione Le nostre recensioni

I ricordi personali e di scena, le gag memorabili teatrali, televisive e cinematografiche. Attitudini: nessuna è il documentario di Sophie Chiarello sul trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Da non perdere in sala anche Ammazzare stanca di Daniele Vicari, ispirato all’autobiografia di Antonio Zagari e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni e Selene Caramazza. In sala infine la commedia, tra fantasy e romanticismo, Eternity con Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner. Buone visioni! #AttitudiniNessuna #AldoGiovanniGiacomo #AmmazzareStanca #DanieleVicari #CosaEsceNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti in una scena del documentario Attitudini: nessuna (foto di Laila Pozzo per concessione di Fosforo Ufficio Stampa). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Escono al cinema "Attitudini: nessuna" il doc su Aldo, Giovanni e Giacomo, il noir italiano "Ammazzare stanca" e... una delusione. Le nostre recensioni

