Global Money Week 2026 al via le candidature per portare l’educazione finanziaria a scuola | c’è tempo fino al 25 febbraio

Da orizzontescuola.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state aperte le candidature per partecipare alla Global Money Week 2026. La campagna internazionale dell’OCSE punta a portare l’educazione finanziaria nelle scuole italiane. Le scuole e le associazioni hanno tempo fino al 25 febbraio per iscriversi e proporre iniziative rivolte ai giovani. L’obiettivo è insegnare loro come gestire il denaro e affrontare il mondo economico con maggiore consapevolezza.

L'iniziativa è promossa dall'OCSE con lo scopo di accrescere nelle nuove generazioni le competenze indispensabili per scelte economiche responsabili.



