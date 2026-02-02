Global Money Week 2026 al via le candidature per portare l’educazione finanziaria a scuola | c’è tempo fino al 25 febbraio

Sono state aperte le candidature per partecipare alla Global Money Week 2026. La campagna internazionale dell’OCSE punta a portare l’educazione finanziaria nelle scuole italiane. Le scuole e le associazioni hanno tempo fino al 25 febbraio per iscriversi e proporre iniziative rivolte ai giovani. L’obiettivo è insegnare loro come gestire il denaro e affrontare il mondo economico con maggiore consapevolezza.

Aperte le candidature per la Global Money Week 2026, campagna internazionale OCSE sull'educazione finanziaria per i giovani. In Italia coordina il Comitato Edufin: scuole ed enti possono proporre eventi sul tema "Smart money talks" entro il 25 febbraio tramite il sito ufficiale. Partono oggi le candidature per inserire eventi e progetti nel programma della Global Money Week 2026. Si tratta della campagna internazionale di sensibilizzazione sull'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dedicata ai giovani. L'iniziativa è promossa dall'OCSE con lo scopo di accrescere nelle nuove generazioni le competenze indispensabili per scelte economiche responsabili.

