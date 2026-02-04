Educazione finanziaria aperte le candidature per la Global Money Week 2026 Scadenza 25 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per la prossima edizione della Global Money Week, che si terrà dal 16 al 22 marzo 2026. Le scuole italiane possono già presentare domanda, con scadenza il 25 febbraio. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in attività di educazione finanziaria, per aiutarli a capire meglio come funziona il denaro e le finanze. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le istituzioni scolastiche del paese.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (EDUFIN), propone alle istituzioni scolastiche la partecipazione alla XIV edizione della Global Money Week 2026, in programma dal 16 al 22 marzo 2026.

