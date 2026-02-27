Ai margini della serenissima Poveri stranieri e vagabondi a Brembate affascinante viaggio nel tempo

A Brembate si svolge il secondo incontro della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università di Bergamo. L’evento si concentra sulla presenza di poveri, stranieri e vagabondi nel passato locale, offrendo ai partecipanti un viaggio nel tempo attraverso testimonianze e approfondimenti sulla vita di queste categorie sociali ai margini della Serenissima.

Secondo appuntamento della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla biblioteca civica Villa Tasca in via San Vittore 39 a Brembate, Federica Paletti dell’Università degli studi di Brescia è la relatrice dell’incontro “Ai margini della serenissima. Poveri, stranieri e vagabondi” Con l’intervento di Federica Paletti ci si addentra nel cuore delle dinamiche che, tra Cinquecento e Seicento, hanno modellato il rapporto tra i soggetti ai margini, la società e l’apparato normativo della Terraferma veneta. La studiosa ricostruisce le strategie attraverso cui la Serenissima e le città del Dominio regolavano la presenza, gli spostamenti e la vita quotidiana di poveri, stranieri e vagabondi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Quando la Serenissima incontra l’Olimpo: viaggio nel Carnevale di Venezia 2026L’acqua del Canal Grande riflette bagliori dorati mentre il primo febbraio una flottiglia di imbarcazioni si muove in processione.

Leggi anche: Al Panettone ecco "Popstar show", viaggio nel tempo della musica

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Fili del tempo, il programma dell’edizione 2026; Dalle Crociate alla mafia, i conflitti nella storia lungo i Fili del Tempo; Lavoratori olimpici: Otto euro all'ora per 12 ore al freddo; Olimpiadi, la denuncia dei sindacati: Lavoratori sfruttati 12 ore al giorno per 8 euro l’ora, cambi di alloggi continui e poca trasparenza.

Ai margini della serenissima. Poveri, stranieri e vagabondi, a Brembate affascinante viaggio nel tempoMercoledì 4 marzo nuovo appuntamento della rassegna culturale a carattere storico Fili del tempo Secondo appuntamento della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Berg ... bergamonews.it

Ai margini della SerenissimaInterviene: Federica Paletti (Università degli studi di Brescia) ... ecodibergamo.it

Roma, Teatro Vascello 13 22 febbraio “con POVERI CRISTI tratto dal suo omonimo libro, ricorda al pubblico che il teatro può ancora essere un luogo di rivelazione. Celestini ci ricorda che la dignità dei personaggi ai margini è spesso più solida della nostra - facebook.com facebook