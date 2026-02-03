Quando la Serenissima incontra l’Olimpo | viaggio nel Carnevale di Venezia 2026

Questa mattina, il Carnevale di Venezia ha preso vita con una processione di barche sul Canal Grande. Le imbarcazioni si muovono lentamente, mentre l’acqua riflette i bagliori dorati delle decorazioni. La città si prepara a vivere alcuni giorni di festa, con maschere e costumi che riempiono le calli e le piazze. La tradizione, ormai consolidata, apre ufficialmente le celebrazioni di questa edizione speciale del Carnevale.

L’acqua del Canal Grande riflette bagliori dorati mentre il primo febbraio una flottiglia di imbarcazioni si muove in processione. Non è un giorno qualunque: il Carnevale di Venezia 2026 celebra l’anno olimpico con un tema che intreccia storia, arte e sport, dando vita a diciotto giorni di trasformazione urbana dove la città lagunare diventa teatro a cielo aperto. Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si riveste della sua maschera più autentica, quella che per secoli ha permesso di dissolvere gerarchie sociali e creare mondi paralleli dove tutto diventava possibile. Il ritorno dello spirito competitivo nella città dei dogi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando la Serenissima incontra l’Olimpo: viaggio nel Carnevale di Venezia 2026 Approfondimenti su Serenissima Olimpo Carnevale di Venezia 2026, quando inizia e finisce: il programma di feste e parate e i costi Il Carnevale di Venezia 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Il Consorzio Vini Venezia partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando i vini della Serenissima a Cortina d’Ampezzo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Serenissima Olimpo Argomenti discussi: Il territorio incontra la solidarietà. A FERTILIA la storia incontra il futuro. Il SOTOPORTEGO non è un semplice carnevale. Si tratta di un momento in cui celebrare le tradizioni culturali di un intero territorio che si riconosce nel LEONE DI SAN MARCO più ad occidente di tutta la Serenissima Rep - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.