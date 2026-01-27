al panettone ecco popstar show viaggio nel tempo della musica

Il "Popstar Show" arriva nelle Marche con una data speciale. Venerdì 30 (ore 20.30) al Teatro Panettone di Ancona andrà in scena una serata all’insegna della grande musica pop internazionale, quella più amata dal pubblico. Lo spettacolo, infatti, è una sorta di emozionante viaggio musicale ‘immersivo’ che ripercorre i più grandi successi pop del periodo che va dagli anni Sessanta al primo decennio del nuovo millennio. Il Il ‘Popstar Show’ nasce con l’obiettivo di raccontare attraverso la musica la storia degli artisti che hanno segnato intere generazioni: da figure mitiche del passato, come James Brown e Aretha Franklin agli artisti che hanno dominato gli anni Ottanta e gli anni Novanta, come Michael Jackson, Prince e Madonna, passando per i Queen di Freddie Mercury, Bruno Mars, Britney Spears, Beyoncé e molti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

