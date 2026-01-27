Al Panettone ecco Popstar show viaggio nel tempo della musica
Il "Popstar Show" arriva nelle Marche con una data speciale. Venerdì 30 (ore 20.30) al Teatro Panettone di Ancona andrà in scena una serata all’insegna della grande musica pop internazionale, quella più amata dal pubblico. Lo spettacolo, infatti, è una sorta di emozionante viaggio musicale ‘immersivo’ che ripercorre i più grandi successi pop del periodo che va dagli anni Sessanta al primo decennio del nuovo millennio. Il Il ‘Popstar Show’ nasce con l’obiettivo di raccontare attraverso la musica la storia degli artisti che hanno segnato intere generazioni: da figure mitiche del passato, come James Brown e Aretha Franklin agli artisti che hanno dominato gli anni Ottanta e gli anni Novanta, come Michael Jackson, Prince e Madonna, passando per i Queen di Freddie Mercury, Bruno Mars, Britney Spears, Beyoncé e molti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Popstar Show
Il corto mostra il dietro le quinte della vita e della carriera della popstar: «La musica mi ha salvata»
Star Flyer, Clipper, Royal. E il viaggio in mare è un viaggio nel tempo
Ultime notizie su Popstar Show
Argomenti discussi: Al Panettone ecco Popstar show, viaggio nel tempo della musica.
Al Panettone ecco Popstar show, viaggio nel tempo della musicaL’appuntamento è per venerdì con le canzoni più iconiche dagli anni Sessanta a oggi con Eki Cahaya e Katy Desario. msn.com
Popstar Show arriva ad Ancona: al 'Panettone' il grande spettacolo dedicato alla musica popANCONA – Popstar Show arriva nelle Marche con una data speciale al teatro Panettone di Ancona, venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, per una serata all’insegna della grande musica pop internazionale. L ... anconatoday.it
ANCONA, SEI PRONTA A CANTARE CON NOI! Il countdown è ufficialmente iniziato! Il 30 Gennaio portiamo il nostro PopStarShow al Teatro Panettone per una serata di pura energia e delle più grandi hit di sempre! Sarà una festa indimenticabile, un viag - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.