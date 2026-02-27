Ai Gigli arriva il Live Show K?Pop l’imperdibile evento per gli appassionati di musica pop coreana

Al centro commerciale I Gigli, sabato 7 marzo alle ore 16, si svolgerà il Live Show K-Pop. Le artiste coinvolte sono Rumi, Mira e Zoey, che si esibiranno in un evento dedicato agli appassionati di musica pop coreana. La manifestazione si terrà in Corte Lunga e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le interpreti.

Arriva al Centro Commerciale I Gigli il Live Show K?Pop con le amatissime Rumi, Mira e Zoey. L'imperdibile evento per gli appassionati di musica pop coreana, si terrà sabato 7 marzo in Corte Lunga alle ore 16.30. Un'opportunità unica per il pubblico di incontrare dal vivo tre dei personaggi più.