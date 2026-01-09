Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto | appuntamento imperdibile per gli appassionati di anime manga e cultura pop

Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto è un evento dedicato agli appassionati di anime, manga e cultura pop. La giornata, prevista per sabato presso la biblioteca Marilia Bonincontro, offre un’occasione per approfondire la figura di uno dei più importanti autori giapponesi, noto per opere come Capitan Harlock e Galaxy Express 999. Un appuntamento ideale per scoprire e condividere l’eredità di Matsumoto nel mondo dei media giapponesi.

Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto: un viaggio tra sogni, libertà e galassie lontane quello dedicato all'autore leggendario di Capitan Harlock, Galaxy Express 999, Queen Emeraldas quello in programma sabato alla biblioteca Marilia Bonincontro.L'incontro è in programma alle ore 17 e sarà a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: J-POP Manga presenta Takemitsu Zamurai di Issei Eifuku e Taiyo Matsumoto Leggi anche: Galaxy Express 999, il treno spaziale di Leiji Matsumoto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto: appuntamento imperdibile per appassionati di anime, manga e cultura pop - Oltre il mare di stelle di Leiji Matsumoto: un viaggio tra sogni, libertà e galassie lontane quello dedicato all'autore leggendario di Capitan Harlock, Galaxy Express 999, Queen Emeraldas quello in ... chietitoday.it Oltre Mare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.