Il Palapartenope di Napoli si prepara a ospitare un evento speciale il 4 aprile. I gruppi Demon Hunters e Soda Pop porteranno sul palco musica, danza e spettacoli per un pubblico di giovani e appassionati di K-pop. L’obiettivo è creare un’esperienza coinvolgente, tra musica dal vivo e performance visive, che lasci il segno e faccia vivere un momento di divertimento e adrenalina.

**Demon Hunters e Soda Pop al Palapartenope: l’evento K-POP si avvicina** Sarà il 4 aprile che il Palapartenope di Napoli si trasformerà in una città di luce, musica e movimento, con un evento unico nel suo genere: “Demon Hunters and Soda Pop” arriva per offrire ai giovani e ai fan del K-pop un’esperienza totale, in grado di fondare narrazione, musica dal vivo, danza e visioni inedite. Un evento, che già ha visto il successo in Sicilia con oltre 10.000 biglietti venduti, ora si sposta in Italia con un nuovo tour iniziato proprio con il locale al via del 4 aprile, alle 17.00 e alle 21.00. Il luogo: la Via Corrado Barbagallo, 115, a Napoli, nel cuore del Palapartenope. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Demon Hunters e Soda Pop preparano evento K-POP al Palapartenope: musica e divertimento per i giovani

Lo spettacolo "Demon Hunters and Soda Pop" torna a Palermo, portando l'universo K-pop nel Velodromo.

