La Cia Toscana chiude sabato l’assemblea provinciale a Capannori. Dopo settimane di incontri e confronti, l’appuntamento finale riunisce agricoltori e rappresentanti per discutere il futuro del settore. Il tema scelto è “Dal passato al futuro: un’agricoltura protagonista”, e si punta a tracciare la strada per lo sviluppo e la ripresa dell’agricoltura locale.

Si conclude sabato 14 febbraio a Capannori il percorso congressuale della Cia Toscana Nord, iniziato nelle scorse settimane con le assemblee territoriali e che culmina con l’assemblea provinciale e sarà incentrata sul tema "Dal passato al futuro: un’agricoltura protagonista". L’assemblea - che si svolgerà nella Sala consiliare del Comune di Capannori - sarà aperta alle 9:30 dai saluti istituzionali, che seguiranno la registrazione dei partecipanti. Il presidente Luca Simoncini, in questa occasione, traccerà un bilancio degli obiettivi raggiunti sotto la sua guida e quelle che sono le sfide che la Confederazione agricoltori italiani dovrà affrontare nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cia Toscana chiude sabato l’assemblea provinciale

