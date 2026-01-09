Britney Spears | Non mi esibirò mai più negli Stati Uniti

Britney Spears ha comunicato che non si esibirà più dal vivo negli Stati Uniti. La cantante ha pubblicato un breve messaggio in cui annuncia questa decisione, che rappresenta un cambiamento significativo nel suo percorso artistico. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, segnando un punto di svolta nella carriera di Britney.

Un post, poche righe. E una dichiarazione che pesa come un macigno. Britney Spears ha annunciato che n on si esibirà mai più dal vivo negli Stati Uniti. Una scelta netta, affidata a Instagram, che riapre interrogativi sul rapporto ormai lacerato tra la popstar e il suo Paese. Scopriamo di più Il post con quel pianoforte simbolo di un’epoca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) Nel post, Britney ha condiviso una foto che la ritrae seduta davanti a un pianoforte a coda bianco Yamaha durante gli American Music Awards del 2002. In quella serata aveva interpretato ‘I'm Not a Girl, Not Yet a Woman’, tratto dal film Crossroads. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Britney Spears: “Non mi esibirò mai più negli Stati Uniti” Leggi anche: Britney Spears risponde a Kevin Federline: “Mi hanno portato via le ali” Leggi anche: Britney Spears spaventa tutti, le sue condizioni sembrano sempre più precarie: il vuoto video preoccupa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Britney Spears: “Non mi esibirò mai più negli Stati Uniti” - Britney Spears ha annunciato che n on si esibirà mai più dal vivo negli Stati Uniti. quotidiano.net

