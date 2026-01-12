Agguato ad Africo è morto il pensionato ferito a colpi di pistola | caccia all' assassino

Un pensionato di Africo, Giovanni Cosimo Casile, è deceduto dopo essere stato ferito a colpi di pistola durante un agguato avvenuto ieri sera. La vittima è morta nella notte presso l'ospedale di Locri. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare e catturare l'autore dell'attacco.

