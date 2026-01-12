Agguato ad Africo è morto il pensionato ferito a colpi di pistola | caccia all' assassino
Un pensionato di Africo, Giovanni Cosimo Casile, è deceduto dopo essere stato ferito a colpi di pistola durante un agguato avvenuto ieri sera. La vittima è morta nella notte presso l'ospedale di Locri. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare e catturare l'autore dell'attacco.
Giovanni Cosimo Casile, il pensionato ferito ieri sera in un agguato ad Africo, non ce l'ha fatta. È morto la notte scorsa nell'ospedale di Locri. L'uomo era arrivato al nosocomio della Locride dopo essere stato ferito da alcuni colpi di pistola, sparati da una persona non identificata che si é. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
