Paderno Dugnano auto prende fuoco in marcia conducente accosta e si salva – VIDEO

A Paderno Dugnano, lungo via Volta vicino alle scuole medie, un’auto ha preso fuoco mentre era in movimento. Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo. L’incidente, avvenuto con un Maggiolone Volkswagen d’epoca, ha generato timore tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Un'auto ha preso fuoco in strada a Paderno Dugnano. Momenti di apprensione questa sera lungo la via Volta di Paderno Dugnano, vicino alle scuole medie, dove un Maggiolone Volkswagen d'epoca ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. L'uomo che era al volante si è reso conto di qualche problema notando odore di bruciato e .

