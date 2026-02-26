Acerra furia all’Ufficio Tributi | impiegato colpito con una testata dopo lite su cartella esattoriale

Acerra, tensione all’Ufficio Tributi: un impiegato è stato colpito con una testata durante una lite riguardante una cartella esattoriale, creando scompiglio tra gli operatori presenti. La scena si è svolta in un momento di forte agitazione, con i presenti che hanno assistito alla scena senza intervenire direttamente. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione sul posto.

Momenti di tensione ieri presso l'Ufficio Tributi di Acerra, in via Marconi, dove si è verificata un'aggressione ai danni di un dipendente comunale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Acerra, allertati per una violenza avvenuta all'interno degli uffici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, un 62enne avrebbe colpito con una testata al volto un impiegato dell'ufficio. Alla base dell'aggressione ci sarebbe stata una discussione legata alle modalità di trasmissione di una cartella esattoriale. A seguito del colpo ricevuto, il dipendente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di 3 giorni.