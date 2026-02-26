ACERRA (NA), 26 febbraio 2026 – Momenti di tensione all’Ufficio Tributi di Acerra, dove un dipendente comunale è stato aggredito da un cittadino di 62 anni. Alla base del gesto, secondo le prime informazioni, vi sarebbe una contestazione legata alla notifica di una cartella esattoriale. L’uomo avrebbe colpito il dipendente con una testata al volto al termine di un diverbio. Il lavoratore è stato soccorso e dimesso dall’ospedale con una prognosi di tre giorni. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio per accertare eventuali responsabilità e valutare provvedimenti nei confronti dell’aggressore. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Acerra, lite per cartella: dipendente Ufficio Tributi aggredito

Acerra, minaccia clienti del bar e punta il fucile alla testa di un dipendente: arrestato 18ennePaura nella notte ad Acerra, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di...

Leggi anche: Acerra, prima la lite poi gli spari al distributore Q8: due bossoli rinvenuti

Furia all’Ufficio Tributi di Acerra: dipendente preso a testate per una cartella esattorialeAcerra – Una mattina di ordinaria amministrazione si è trasformata in un teatro di violenza in via Marconi. Quello che doveva essere un semplice chiarimento su una pratica burocratica è degenerato in ... cronachedellacampania.it

Contesta una cartella esattoriale: dipendente dell'ufficio tributi colpito con una testata in facciaIeri, i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso l’Ufficio Tributi in via Marconi per un’aggressione. Secondo quanto finora ricostruito ma ancora da verificare, un dipendente ... napolitoday.it