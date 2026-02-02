Va al discount e sparisce addetto non vuole vedere le telecamere | trovata morta il giorno dopo nel congelatore

La donna scomparsa dal discount di Miami è stata trovata morta nel congelatore del negozio il giorno dopo. La famiglia ha portato in tribunale l’addetto, accusandolo di aver rifiutato di mostrare le immagini delle telecamere quella sera. La polizia indaga sulla dinamica e sulle responsabilità.

Per il terribile rinvenimento, avvenuto a Miami il giorno dopo la scomparsa, la famiglia della donna ora ha trascinato in Tribunale il responsabile del supermercato sostenendo che si è rifiutato di consultare le telecamere la sera della scomparsa.

