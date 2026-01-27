Crans-Montana il giallo dei filmati di 250 telecamere pubbliche svaniti nel nulla La polizia ai pm | Le immagini sono state cancellate

In Svizzera, le immagini di oltre 250 telecamere pubbliche di Crans-Montana sono state cancellate, sollevando interrogativi sulle indagini relative all’incendio di Capodanno al disco-bar Le Constellation. La Polizia ha confermato la perdita delle registrazioni, lasciando aperti numerosi dubbi sulle circostanze e le responsabilità di quanto accaduto in quella notte.

Che fine hanno fatto i filmati delle telecamere pubbliche di Crans-Montana? È quello che si chiedono i media svizzeri, secondo cui le immagini di oltre 250 telecamere del Comune, tutte relative alla notte dell’incendio di Capodanno al disco-bar Le Constellation, sarebbero state cancellate. I filmati rappresentano uno strumento essenziale per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. La videosorveglianza privata del locale si sarebbe interrotta poco prima dell’incendio, mentre le immagini delle telecamere pubbliche sono al centro di un giallo. Il giallo delle telecamere pubbliche. Secondo un’inchiesta di NZZ, il comandante della polizia comunale, Yves Sauvain, ha scritto una lettera alla procura, inserita negli atti, in cui precisa di aver conservato soltanto le registrazioni dal 1° gennaio, tra mezzanotte e le 6 del mattino.🔗 Leggi su Open.online

Le indagini sulla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana si focalizzano su un dettaglio: alle 01:23, le undici telecamere interne hanno smesso di registrare, tre minuti prima dell’incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

