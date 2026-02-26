Attivazione nuova anagrafe nazionale assistiti | sospesi alcuni servizi

Arezzo, 26 febbraio 2026 – È stata avviata la fase di attivazione della nuova Anagrafe nazionale assistiti, che comporta la sospensione temporanea di alcuni servizi. Questa misura riguarda le procedure di aggiornamento dei dati e la gestione delle pratiche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema sanitario nazionale. La sospensione durerà fino a quando tutte le operazioni non saranno completate.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – In previsione dell'avvio del nuovo sistema di Anagrafe nazionale assistiti, anche sul territorio della Asl Toscana sud est, dalle 14 di venerdì 27 febbraio alle 9 di lunedì 2 marzo, non sarà possibile effettuare la sceltarevoca del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta e rilasciare nuove esenzioni da ticket, attraverso nessuna delle modalità preposte (App, portale web regionale, sportelli al pubblico, ecc.).