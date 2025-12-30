Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica | aggiornamento schede PES entro il 16 gennaio NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai dirigenti scolastici l’aggiornamento delle schede PES nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES), relativo all’ano scolastico 2025/2026. Le scuole devono completare l’aggiornamento dei dati su classi e alunni entro il 16 gennaio 2025, garantendo così la precisione delle informazioni ufficiali sulla rete scolastica regionale.

Con una comunicazione inviata ai dirigenti scolastici il 29 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato l'aggiornamento dei dati relativi alle classi e agli alunni per l'anno scolastico 20252026 all'interno dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES).

