Nangarhar raid aerei | Pakistan sotto accusa civili nel mirino

Un raid aereo nel distretto di Nangarhar ha causato vittime civili e alimentato le tensioni tra Afghanistan e Pakistan. Le autorità locali riferiscono che i bombardamenti sono stati eseguiti in risposta a presunti attacchi dei militanti nella zona. I civili si trovano nel mirino e molte case sono state danneggiate nel conflitto. La situazione resta volatile e preoccupante per la popolazione della regione.

Nangarhar al Centro di una Escalation: Raid Pakistan e Timori per le Vittime Civili. La provincia di Nangarhar, in Afghanistan, è tornata ad essere teatro di scontri e tensioni a seguito di raid aerei condotti dal Pakistan. L’azione militare, avvenuta nella giornata di ieri, ha innescato una spirale di accuse e contro-accuse tra i due paesi, con il governo talebano che denuncia la presenza di vittime civili, inclusi donne e bambini, e promette una reazione. L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla stabilità della regione e sulla necessità di un dialogo costruttivo tra Afghanistan e Pakistan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Alta tensione tra Thailandia e Cambogia, raid aerei e 385mila civili evacuati dal confine conteso

La Russia accusa l’Ucraina di “terrorismo” contro i civili nel raid di Capodanno. Kiev: “Colpiamo solo obiettivi militari”All’inizio del nuovo anno, Russia e Ucraina continuano a fronteggiare un conflitto che si protrae tra accuse di terrorismo e interventi militari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Afghanistan: raid aerei pakistani nelle province di confine; Afghanistan-Pakistan, soffia il vento di guerra: Raid sui civili, daremo una risposta adeguata; Afghanistan, decine di morti e feriti nei raid pakistani; Attacchi del Pakistan su sette siti al confine con l’Afghanistan.

Raid aerei pakistani in Afghanistan, decine di morti tra cui donne e bambiniDecine di morti e feriti in Afghanistan negli attacchi aerei compiuti dal Pakistan, che ha confermato di aver preso di mira sette campi terroristici al confine in risposta agli attentati suicidi sul ... ansa.it

Afghanistan, raid dal Pakistan: vittime e feritiAbitanti e soldati hanno ispezionato le macerie a Nangarhar dopo i raid aerei condotti dal Pakistan. I talebani hanno riferito di vittime civili, tra cui donne e bambini, e hanno promesso una risposta ... tg24.sky.it

I bombardamenti del Pakistan hanno colpito l'Afghanistan orientale, in particolare il distretto di Bishud, nella provincia di Nangarhar, che ha per capoluogo Jalalabad: si temono decine di morti x.com