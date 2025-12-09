Ad Ancona il mercatino solidale per Viktoria affetta da una malattia degenerativa gravissima

9 dic 2025

ANCONA - Ad Ancona vive una bambina ucraina di nome Viktoria, affetta da una rarissima malattia degenerativa che, negli ultimi mesi, l’ha progressivamente costretta a letto. Viktoria trascorre gran parte del tempo all’Ospedale Salesi, dove è seguita dai medici e affronta ogni giorno difficoltà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

