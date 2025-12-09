Bambina palestinese affetta da malattia rara ricoverata al Gaslini
Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre è arrivata all'istituto Giannina Gaslini una bambina di 3 anni e 8 mesi, proveniente dalla Striscia di Gaza e affetta da una malattia rara caratterizzata da malformazioni multiple.Il trasferimento è avvenuto grazie alla Protezione Civile e al 118.
La Voce di Hind Rajab conquista San Sebastián 2025: il film sulla bambina palestinese infrange un record
Perugia, l'annuncio della Regione: è nata la bambina della famiglia palestinese arrivata da Gaza a luglio
All'ospedale Meyer arrivata un’altra bambina palestinese
Questa bambina palestinese di tre anni a Gaza ha festeggiato il suo compleanno tra le macerie di quella che un tempo era la sua casa.
Bambina palestinese affetta da malattia rara, ricoverata al Gaslini - I suoi sette fratelli, giunti con lei in Italia, sono stati accolti e ospitati grazie al coordinamento della prefettura ...
