Bambina palestinese affetta da malattia rara ricoverata al Gaslini

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre è arrivata all'istituto Giannina Gaslini una bambina di 3 anni e 8 mesi, proveniente dalla Striscia di Gaza e affetta da una malattia rara caratterizzata da malformazioni multiple.Il trasferimento è avvenuto grazie alla Protezione Civile e al 118. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

