AEW | Darby Allin fuori dal Continental Classic 2025 Jack Perry prende il suo posto

Nell’edizione della vigilia del Ringraziamento di AEW Dynamite, Darby Allin ha subito una sconfitta contro Kevin Knight nel Gold League del Continental Classic 2025. Nel frattempo, ha anche riportato diversi infortuni che, secondo quanto riferito dal commentatore AEW, Tony Schiavone, lo hanno reso incapace di proseguire nel torneo a gironi. L’annuncio di Schiavone è arrivato nell’episodio di AEW Collision andato in onda sabato, durante il quale ha anche rivelato che l’ex campione TNT e campione di coppia Jack Perry è stato ufficialmente scelto per sostituire Allin nel Continental Classic. Nonostante tutto, Allin ha comunque voluto augurare buona fortuna a Perry: “Stavo affrontando Kevin Knight per la prima volta nella mia carriera ed ero spaventato,” ha dichiarato Allin in un promo backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

