Sgombero Askatasuna Morassut Pd | Governo ipocrita con Casapound si gira dall’altra parte

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino ha suscitato reazioni contrastanti, con il governo Meloni che si è mostrato entusiasta dell’operazione. Tuttavia, Roberto Morassut del PD ha criticato l’atteggiamento

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound” - È questo il punto sollevato dal Pd: la legge non può valere a geometria variabile. giornalelavoce.it

Piantedosi esulta e rivendica lo sgombero di Askatasuna, il comune ferma il percorso di inclusione.Poi arrivano gli idranti: con chi dissente non si parla. Solo una settimana fa l’arrivo del nuovo questore x.com

LaPresse. . Scontri a Torino: cariche e idranti per lo sgombero dell'Askatasuna. Il presidio di protesta contro lo sgombero del centro sociale è degenerato in tensioni in corso Regina Margherita. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo verso il - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.