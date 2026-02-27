Addio a Paco Paquito il clown della Valdera | Una vita per i bambini

Addio a Paco Paquito, il clown della Valdera conosciuto per i riccioli arancioni e il sorriso sempre pronto, che ha dedicato la sua vita a far divertire i bambini. La sua attività si è svolta in diverse occasioni pubbliche e scuole della zona, portando allegria e spensieratezza tra i più piccoli. La sua presenza ha lasciato un segno nelle comunità locali, dove tutti lo ricordano con affetto.

Chianni, 27 febbraio 2026 – Riccioli arancioni e la forza di sorridere di fronte a ogni avversità. Se ne va a 70 anni non ancora compiuti Pasquale Vaira, in arte Paco Paquito, il clown ambientalista che con i suoi spettacoli ha fatto sorridere e riflettere generazioni di bambini in tutta la provincia di Pisa. Insieme alla compagna di vita e di scena Giulia Villa, in arte Celestina, ha fondato la compagnia Circusbandando nei primi anni '90 quando decidono di lasciare Milano per scegliere le colline pisane. La prima tappa è Volterra dove ha insegnato musica al liceo Carducci. Nel 2015 la famiglia fu scossa dalla tragica perdita del figlio, morto improvvisamente a 25 anni.