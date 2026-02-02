Addio a Maria Rita Parsi Una vita per i bambini

È morta a Roma Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di 78 anni. Era nota per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della tutela infantile.

È morta a Roma all'età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei bambini. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.

