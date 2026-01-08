Anche a Zoppola una tappa della tournée de Il Clown dei Clown

Dopo aver incantato il pubblico di Monfalcone a metà dicembre, David Larible, definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”, ritorna nel Circuito Ert per una lunga tournée de Il Clown dei Clown, il suo apprezzato show teatrale. Lo spettacolo toccherà anche il pordenonese. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

