Mondo della scuola in lutto | addio al dirigente scolastico Luigi Fabbrizio

Il mondo della scuola, da Foggia all’Emilia Romagna, piange il prof. Luigi Fabbrizio, scomparso prematuramente all’età di 61 anni. Da poco più di un anno era dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘O. Pazzi’ di Brisighella, in provincia di Ravenna.Dal 2019 al 2024, ha insegnato Scienze e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

