Rozzano piange la scomparsa di Danila Pinardi, ex vicesindaca e assessora della città. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti, che ricordano con affetto il suo impegno pubblico. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a una figura conosciuta e apprezzata.

Rozzano, 26 febbraio 2026 – La città piange la scomparsa di Danila Pinardi, già vicesindaca e assessora nella giunta D’Avolio. Sua figlia, Barbara Agogliati, sarebbe poi diventata sindaca di Rozzano per un quinquennio. Il cordoglio. Un’ondata di commozione, trasversale a tutte le forze politiche, sta attraversando la città per la perdita della storica esponente del centrosinistra, che per molti anni ha ricoperto incarichi amministrativi a Rozzano. Danila Pinardi è stata inoltre una dirigente scolastica molto apprezzata. Messaggi di cordoglio stanno giungendo da tutto il panorama politico cittadino. «La nostra comunità perde una persona molto conosciuta e stimata, che ha dedicato la propria vita al servizio della città, lasciando un segno significativo nella vita pubblica e nel mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta l’ex vicesindaca Danila Pinardi, lutto a Rozzano

Ruvo di Puglia in lutto, morta la vicesindaca Anna Lobosco: il cordoglio del primo cittadinoÈ scomparsa all’età di 66 anni Anna Lobosco, vicesindaca di Ruvo di Puglia e già dirigente della Regione Puglia.

Danila Solinas: «Trevallion vessati da chi dovrebbe aiutarli»L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione...

Discussioni sull' argomento Ha sempre servito la comunità con impegno, solidarietà e altruismo: comunità in lutto, è morto a 73 anni l'ex sindaco Giordano Nember; Courmayeur in lutto per la morte dell’ex vicesindaco Ennio Mochet; A 103 anni è morta la suocera dell'ex sindaco Mariano Schiavon; I funerali laici per Mirella Torchio, una vita in politica: Umanità, fermezza gentile e coerenza.

Cordoglio per la scomparsa di Danila Pinardi. L’amministrazione comunale si stringe con profonda partecipazione al dolore della famiglia La nostra comunità perde una persona molto conosciuta e stimata, che ha dedicato la vita al servizio della città, lasci - facebook.com facebook