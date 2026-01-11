Millie Bobby Brown davanti alla fine di Undici in Stranger Things

Millie Bobby Brown condivide le sue impressioni sulla scena finale di Undici in Stranger Things. L’attrice descrive il suo stato d’animo e le emozioni provate nel rivedere per la prima volta il momento conclusivo del suo personaggio. Un’occasione per riflettere sul percorso interpretativo e sul significato di questo ruolo nella sua carriera, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul suo rapporto con la serie.

L'attrice racconta l'impatto emotivo di rivedere per la prima volta la scena conclusiva del suo personaggio. Un addio che chiude un percorso iniziato da bambina e durato quasi dieci anni.

13 COSE che NON HAI NOTATO nel FINALE di Stranger Things 5

Millie Bobby Brown si commuove rivivendo il finale di “Stranger Things” «Guardando quella scena per la prima volta», ha scritto l’attrice. Quanti di noi hanno provato la stessa emozione @milliebobbybrown #chimagazine #milliebobbybrown #strangert - facebook.com facebook

Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown fotografati per Netflix. x.com

