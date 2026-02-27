Acqua pubblica | Cittadinanzattiva interviene al TAR contro la società mista per la grande adduzione
Una associazione di cittadini ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la gestione della grande adduzione idrica, chiedendo chiarimenti sulla governance del sistema. La discussione si svolgerà a marzo del prossimo anno, nel tentativo di fare luce sulla gestione pubblica dell’acqua e sui controlli relativi. La vicenda riguarda in particolare il ruolo della società mista coinvolta nel progetto.
Perdita d'acqua e lavori di ripristino 'imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta. La querelle davanti al TarL'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla...