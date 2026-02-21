Phillip Island avvio promettente ma beffa per Vierge | high-side in Gara 1 Locatelli 13° dopo una corsa in salita

Vierge si ferma a Phillip Island a causa di un high-side in Gara 1, che interrompe bruscamente la sua corsa. La sua partenza promettente si trasforma in una caduta che lo lascia a terra, senza possibilità di recupero. Locatelli, invece, conclude la gara in 13ª posizione dopo aver affrontato numerosi sorpassi e difficoltà lungo il circuito. La prima manche del Mondiale Superbike 2026 si chiude con un mix di emozioni e sfide per i piloti.

Phillip Island regala sempre spettacolo, ma nel sabato di Gara 1 del Mondiale Superbike 2026 per Pata Maxus Yamaha la parola chiave è una: frustrazione. Perché la giornata aveva preso una piega incoraggiante grazie a Xavi Vierge, protagonista di un debutto convincente con il team ufficiale Yamaha. fino a quando un improvviso high-side ha cancellato sul più bello la possibilità di portare a casa un risultato pesante. Dall’altra parte del box, Andrea Locatelli ha dovuto fare i conti con un weekend complicato, chiudendo 13° dopo una gara condizionata da poca fiducia e difficoltà di set-up. Vierge: terza fila, partenza brillante e top 7. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island: Vierge e Locatelli al lavoro nel test ufficiale WorldSBKIl Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, che si allenano durante il test ufficiale prima dell'inizio del campionato WorldSBK.

