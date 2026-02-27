Acireale controlli a tappeto | denunce per furto e tasso alcolemico elevato alla guida

A Acireale, nel Catanese, i Carabinieri hanno avviato un servizio di controllo del territorio con una presenza rafforzata. Durante l'operazione, sono state denunciate persone per furto e guida in stato di ebbrezza. Le forze dell'ordine hanno svolto verifiche mirate per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Ad Acireale, nel Catanese, i militari della Carabinieri della Compagnia locale hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, intensificando la presenza operativa in città. L'obiettivo è stato quello di prevenire e contrastare i reati, oltre a garantire il pieno rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. L'operazione ha rappresentato un ulteriore tassello nell'attività di presidio costante del territorio, con controlli mirati sia in ambito urbano sia lungo le principali arterie viarie. Nel corso del servizio, i militari si sono avvalsi della collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania per effettuare verifiche igienico-sanitarie presso alcune attività commerciali della zona.